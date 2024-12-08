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نور النبوي يؤدي مناسك العمرة رفقة محمد فراج وأمير المصري.. صور

07:59 م الأحد 08 ديسمبر 2024
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  • عرض 4 صورة
    نور النبوي على انستجرام
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    نور النبوي
  • عرض 4 صورة
    نور النبوي وامير المصري
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كتب - معتز عباس:

كشف الفنان نور النبوي عن أداء مناسك العمرة رفقة الفنان محمد فراج، والفنان أمير المصري.

ونشر نور مجموعة صور، رفقة زملائه وهم يرتدون ملابس الإحرام أمام الكعبة المشرفة، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، معلقًا: "ربنا يديمها..الحمد لله".

ويخوض نور النبوي بطولة فيلم "الحريفة 2.. الريمونتادا"، والذي تدور أحداثه حول ماجد الذي يخوض مع زملائه المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، وتشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة.
فيلم "الحريفة ٢" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

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أمير المصري نور النبوي محمد فراج
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