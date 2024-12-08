أول تعليق من علا رشدي على قُبلة زوجها أحمد داود ومنة شلبي بفيلم"الهوى سلطان"

كتب - معتز عباس:

علقت الفنانة علا رشدي، على أحد المشاهد في فيلم "الهوى سلطان"، حينما قرر أحمد داود تقبيل منة شلبي، ضمن أحداث الفيلم السينمائي، ليثير جدل المتابعين على السوشيال ميديا.

وقالت علا، في تصريحات لبرنامج "Et بالعربي": "عادي يا جماعة مش أول مرة.. حصلت في أفلام تانية، عادي مش ده ممثل.. الناس تقولي أكيد غيرانه، أقولهم عادي وأنا بتفرج عليه، شايفة إنه ممثل".

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احتل فيلم الهوى سلطان المركز الأول في صدارة شباك التذاكر، محققا مليونا و390 ألفا و598 جنيها، السبت الماضي.

فيلم "الهوى سلطان" تأليف وإخراج هبة يسري، بطولة منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، جيهان الشماشرجي.

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