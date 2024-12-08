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أحدث جلسة تصوير "جريئة" لـ رنا رئيس.. والجمهور: "بقيتي شبه منى زكي"

07:28 م الأحد 08 ديسمبر 2024
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    رنا رئيس
  • عرض 4 صورة
    رنا رئيس
  • عرض 4 صورة
    رنا رئيس
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة رنا رئيس متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا على السوشيال ميديا.

ونشرت رنا صورًا لها عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة جريئة.

وتفاعلت الفنانة ريم سامي مع الصور، وعلقت: "جميلة جدا".

وجاءت تعليقات، المتابعين، على الصور، كالتالي: "عمي وعم قلبي"، "جميلة يا رنا"، "بموت فيكي والله"، "قمر يا ناس"، "بقيت شبه مني زكي جدا"، "خلص الكلام"، "قمر يا عسولة".

وشاركت رنا رئيس في مسلسل "انترفيو"، بطولة خالد شباط، وميدو عادل، وديانا هشام، وسارة نور، ومحمد العمروسي، وحازم إيهاب ونور بدر، وخالد جواد،، وإسعاد يونس، من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج أحمد خالد أمين.

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