أحدث جلسة تصوير "جريئة" لـ رنا رئيس.. والجمهور: "بقيتي شبه منى زكي"

مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. مشعل المطيري يتحدث عن تجربته في السينما

رانيا يوسف ترقص مع دياب قبل العرض الختامي لـ مسرحية "حاوريني يا كيكي"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة رنا رئيس متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا على السوشيال ميديا.

ونشرت رنا صورًا لها عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة جريئة.

وتفاعلت الفنانة ريم سامي مع الصور، وعلقت: "جميلة جدا".

وجاءت تعليقات، المتابعين، على الصور، كالتالي: "عمي وعم قلبي"، "جميلة يا رنا"، "بموت فيكي والله"، "قمر يا ناس"، "بقيت شبه مني زكي جدا"، "خلص الكلام"، "قمر يا عسولة".

View this post on Instagram A post shared by رنا رئيس (@ranaraeis)

وشاركت رنا رئيس في مسلسل "انترفيو"، بطولة خالد شباط، وميدو عادل، وديانا هشام، وسارة نور، ومحمد العمروسي، وحازم إيهاب ونور بدر، وخالد جواد،، وإسعاد يونس، من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج أحمد خالد أمين.

اقرأ أيضا..

نادية الجندي تلفت الأنظار في افتتاح مهرجان البحر الأحمر.. والجمهور يعلق

رانيا يوسف ترقص مع دياب قبل العرض الختامي لـ مسرحية "حاوريني يا كيكي" (صور وفيديو)



