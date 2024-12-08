فنان سوري يرقص الدبكة بعد سقوط الأسد.. ويتحدث لمصراوي: "سنبني سوريا الحلم"

كتب- محمد عمارة:

أعرب الفنان السوري عبدالحكيم القطيفان، عن فرحته بسقوط نظام بشار الأسد، وتنحيه عن السلطة وفق ما أعلنت الخارجية السورية، وفصائل المعارضة.

وقال عبدالحكيم، الذي بث فيديو وهو يرقص الدبكة احتفالا بسقوط النظام: عشنا سنوات من الضغيان والاستبداد، هذه رقصة الحرية والفرح والانتصار والأمل.

وأضاف الفنان السوري لمصراوي، عن رؤيته للأوضاع بعد سقوط بشار الأسد: نأمل أن يكون الوضع كما كان هذا السقوط بسياق أبيض ليس فيه دم، رغم توقعنا أن يكون هناك دم كثير، أتمنى يتجاوز السوريون ما فعله النظام على مدار 50 عاما، بالتأكيد فيه صعوبات، لكن القلق الذي عشناه على مدار 14 عاما، سيمنحنا فرصة لتجاوز الوضع الحالي، وأن نبني سوريا الحلم.

وعن تقسيم سوريا ما بعد الأسد: ما صار بقلب الشاب وحمص وحماة وحلب واللاذقية ودرعا والسويداء، ستكون سوريا واحدة لكل السوريين بتوجهاتهم وأديانهم، وأتمنى وجود طاولة مستديرة للحوار ما بين الفصائل والحكومة القادمة ويتم التفاهم على شكل سوريا الموحدة على مساحة 185 ألف كم.

وبعد إعلان الفصائل المسلحة السيطرة عليها وإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، فجر اليوم الأحد، وصل قائد "هيئة العمليات العسكرية" أحمد الشرع، الذي كان معروفاً سابقاً بأبو محمد الجولاني، اليوم الأحد، إلى العاصمة السورية دمشق.

وظهر الشرع وهو يدخل المسجد الأموي بدمشق وسط عدد من العناصر المسلحة بعد أن سيطرت عليه "هيئة العمليات العسكرية".