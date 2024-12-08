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تعرف على موعد ومكان عزاء زوج الفنانة بدرية طلبة

07:03 م الأحد 08 ديسمبر 2024

بدرية طلبة

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كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت الفنانة بدرية طلبة، عن موعد ومكان عزاء زوجها المخرج المسرحي مصطفى سالم، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 8 ديسمبر.

وكتبت "بدرية" عبر حسابها الخاص على "إنستجرام": "العزاء غدًا الأثنين في دار مناسبات المنارة الشاطبي شارع أبو قير".

وأعلنت الفنانة بدرية طلبة، عن وفاة زوجها وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله، وأنا برا مصر أوصل مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

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زوج بدرية طلبة بدرية طلبة الاسكندرية عزاء مصطفى سالم
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