تعرف على موعد ومكان عزاء زوج الفنانة بدرية طلبة
كتبت- سهيلة أسامة:
أعلنت الفنانة بدرية طلبة، عن موعد ومكان عزاء زوجها المخرج المسرحي مصطفى سالم، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 8 ديسمبر.
وكتبت "بدرية" عبر حسابها الخاص على "إنستجرام": "العزاء غدًا الأثنين في دار مناسبات المنارة الشاطبي شارع أبو قير".
وأعلنت الفنانة بدرية طلبة، عن وفاة زوجها وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله، وأنا برا مصر أوصل مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة".
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