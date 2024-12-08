نادية الجندي تلفت الأنظار في افتتاح مهرجان البحر الأحمر.. والجمهور يعلق

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة نادية الجندي الأنظار خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة.

وظهرت نادية الجندي عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك"، بإطلالة أنيقة، حيث تألقت بفستان باللون الأخضر.

ولاقت الصور تفاعل كبير من المتابعين، وجاءت التعليقات كالتالي: "المهرجان تشرف بحضور نجمة الجماهير، نجمة متألقة دائما، جميلة الجميلات الله أكبر، الأناقة والجمال، قمر 14، منورة الدنيا وبلاش تغيبي كتير كده يا أحلى نجمة جماهير".

وكان حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، والذي أقيم مساء الخميس في جدة، شهد حضور عدد كبير من أبرز وألمع النجوم وصناع السينما حول العالم، كما تم خلاله تكريم النجمة منى زكي.

وكان من أبرز حضور حفل الافتتاح حسن الرداد، إيمي سمير غانم، بشرى، أمينة خليل، أروى جودة، أمير المصري، طه دسوقي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، نادية الجندي، المخرج أبو بكر شوقي، أحمد حلمي، منى زكي، المخرج محمد سامي، مي عمر، النجم العالمي مايكل دوجلاس وزوجته النجمة كاثرين زيتا جونز، الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، النجم ويل سميث، النجمة ميشيل يوه، النجم فين ديزل، يسرا، ياسمين صبري، كارينا كابور، عامر خان.

ويحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.

يذكر أن، مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، يقام في الفترة من 5- 14 ديسمبر 2024.

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