رانيا يوسف ترقص مع دياب قبل العرض الختامي لـ مسرحية "حاوريني يا كيكي" (صور وفيديو)

كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة رانيا يوسف والفنان دياب بالرقص سويًا، قبل العرض الختامي لمسرحية "حاوريني يا كيكي" الليلة على مسرح محمد العلي، في منطقة البوليفارد بمدينة الرياض.

ونشر برنامج "عرب وود"، مقطع فيديو ، عبر موقع "إنستجرام"، وعلق: "رانيا يوسف ودياب يحتفلان بنجاح مسرحية حاوريني يا كيكي قبل العرض الختامي الليلة على مسرح محمد العلي في البوليفارد، وقد تصدر وسم المسرحية المركز الأول على تطبيق إكس في السعودية".

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ويشارك في العرض المسرحي عدد من نجوم الفن من بينهم دينا الشربيني، هالة صدقي، رانيا يوسف، أوس أوس، دياب، أحمد عبدالوهاب، أحمد سلطان وأحمد عبدالهادي، وتأليف هاني الطمباري، وإخراج بتول عرف، ويستمر العرض من 4 إلى 8 ديسمبر الجاري.

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