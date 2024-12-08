يسرا اللوزي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة يسرا اللوزي الأنظار، من أحدث ظهور لها أثناء تواجدها في المملكة العربية السعودية.

ونشرت يسرا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، بصحبة الفنانة يسرا، الفنانة منى زكي، الفنان أحمد حلمي، الفنان أحمد فراج، الفنان أمير المصري، الفنانة أروى جودة، ظهرت فيها بإطلالة جذابة ومميزة، وعلقت: "عشاء حصري في جدة".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملكة جمال العالم"، "رائعة وجميلة"، "ما أروعك"، "إطلالة ساحرة".

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وشاركت الفنانة يسرا اللوزي في مسلسل "سراب" من إخراج أحمد خالد، ويتضمن نخبة من النجوم، بينهم: خالد النبوي، هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، نجلاء بدر، دياموند بو عبود، چيهان الشماشرجي، ومحمد كيلاني.

كما شاركت في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم الخميس الماضي في جدة، حضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما حول العالم، والذي يقام في الفترة من 5-14 ديسمبر الجاري.

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