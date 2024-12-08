مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. مشعل المطيري يتحدث عن تجربته في السينما والتليفزيون

جدة- منى الموجي:

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي اليوم الأحد 8 ديسمبر، ضمن فعاليات دورته الرابعة جلسة حوارية مع رائدي السينما السعودية الفنان إبراهيم الحساوي والفنان مشعل المطيري، أدارها أنطوان خليفة مدير البرامج العربية والأفلام الكلاسيكية بالمهرجان.

وقال مشعل "عملت فيلم ٢٠٠٣ (أنا والآخر) وتم تصويره ١٦ مللي وكان تجربة بالنسبة لي مهمة، واعتقد التطور كان متوازي وقتها في الإخراج والتمثيل، وكانت تجاربنا كممثلين ومخرجين تبنى معا، نتعلم ونجرب في تلك المرحلة، ثم فيلم (كيف الحال) كان رايح لشباك التذاكر وكانت تجربة جيدة وفي بدايات تجربتي التليفزيونية".

وتابع "الأداء في التليفزيون يختلف يمكن اللي يشتغل التليفزيون وسينما يعرف الفرق الكبير، في السينما ممكن أصور مشهد او اتنين وأحيانا نكمل نفس المشهد تاني يوم، لكن في التليفزيون يمكن فيه تجربة صورت اكتر من ٣٠ مشهد".

جدير بالذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي انطلقت فعاليات دورته الرابعة يوم الخميس الموافق ٥ ديسمبر بحضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: ويل سميث، سبايك لي، إيميلي بلانت، كاثرين زيتا جونز، يسرا، نبيلة عبيد، نادية الجندي، إلهام شاهين، ليلى علوي، منى زكي، أحمد حلمي، آسر ياسين.