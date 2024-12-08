بإطلالة كاجوال.. منى زكي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة منى زكي متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت منى، الصور عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بجمبسوت باللون اللبني، ووضعت مكياج بسيط أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر، فخر المصرين، كتير بنحبك، زي القمر، ماشاء الله، الله يحميكي ويحرسك".

وكرمت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، النجمة منى زكي بحفل الافتتاح بجائزة "اليسر الذهبي"، وسط حضور كوكبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم، وأعربت عن سعادتها بالجائزة ووجهت الشكر والتحية لزوجها النجم أحمد حلمي لدعمه لها في مسيرتها الفنية.

يذكر أن، آخر مشاركات النجمة منى زكي كانت بفيلم "رحلة 404" الذي تم اختياره مؤخرًا لتمثيل مصر في جوائز الأوسكار 2025.

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