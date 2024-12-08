مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. إبراهيم الحساوي: الأفلام تقدم موضوعات قريبة لهويتنا أكثر

جدة- منى الموجي:

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي اليوم الأحد 8 ديسمبر، ضمن فعاليات دورته الرابعة جلسة حوارية مع رائدي السينما السعودية الفنان إبراهيم الحساوي والفنان مشعل المطيري، أدارها أنطوان خليفة مدير البرامج العربية والأفلام الكلاسيكية بالمهرجان.

ووجه أنطوان سؤالا لـ إبراهيم: كيف تنظر للسينما السعودية اليوم وللأسلوب السينمائي والقضايا التي يتم طرحها، وأجاب الأخير: "بالتأكيد فيه نقلة نوعية اليوم عن بدايات السينما، قدمت في ٢٠٠٩ فيلم (عايش) ووقتها كانت الإمكانيات محدودة والتصوير الخارجي محفوف بالمخاطر، حتى كلمة سينما كنا نقولها على استحياء، اليوم مع رؤية ٢٠٣٠ فيه نوعية مختلفة، ودعم للفيلم السعودي وهذا انعكس على الأفلام والمحتوى".

وتابع "هناك تنوعا ومخرجين جدد، سعيد وفخور ومتفائل بالسنوات القادمة وسنرى ما هو أكبر"، مضيفا "كوني ممثل بدأ بالمسرح ثم التليفزيون هناك موضوعات في التليفزيون متشابهة لكن السينما الموضوع مختلف والأفلام قريبة لهويتنا أكثر من التليفزيونات، مؤخرا المسلسلات بدأت تقترب من هويتنا، لكن شفت السينما السعودية مقتربة من الواقع اكتر، وهناك تنوع الأكشن والغموض وغيره لكن أنا أميل للأفلام التي تشبهنا وقريبة مننا".

وتحدث إبراهيم الحساوي عن فيلمه (هوبال) المشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، قائلا "هذا الفيلم من هويتنا وبيئتنا ومن ثقافة الصحراء"، ومعلقا على اعتباره من رواد السينما "هناك رواد سبقونا، نحن نكمل لهؤلاء للرواد، ولا يزال الشغف عالي بالسينما".

وعن علاقة الممثل والمخرج، قال "إذا لم يكن هناك علاقة ود وانسجام بين الممثل والمخرج لن تكون النتيجة جيدة أو إيجابية".

جدير بالذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي انطلقت فعاليات دورته الرابعة يوم الخميس الموافق ٥ ديسمبر بحضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: ويل سميث، سبايك لي، إيميلي بلانت، كاثرين زيتا جونز، يسرا، نبيلة عبيد، نادية الجندي، إلهام شاهين، ليلى علوي، منى زكي، أحمد حلمي، آسر ياسين.