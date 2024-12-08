انطلاق ندوة رائدي السينما السعودية إبراهيم الحساوي ومشعل المطيري بمهرجان البحر الأحمر (صور)

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جدة- منى الموجي:

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي اليوم الأحد 8 ديسمبر، ضمن فعاليات دورته الرابعة جلسة حوارية مع رائدي السينما السعودية الفنان إبراهيم الحساوي والفنان مشعل المطيري، أدارها أنطوان خليفة مدير البرامج العربية والأفلام الكلاسيكية بالمهرجان.

وقال أنطوان "شهدت على السينما السعودية وتطورها وسعيد جدا أن التقي برواد السينما السعودية، ومحور الحوار سيكون التأثير خاصة أنهم اشتغلوا على السينما والدراما قبل سنوات، واليوم السينما السعودية مختلفة ومبتكرة".

وقال إبراهيم "شكرا لك أنطوان وللحضور وللمهرجان وسعيد أن الحوار يجمعني مع صديقي مشعل المطيري"، وعلق مشعل "أنا فخور جدا بوجودي معكم، وهناك اكتر من تعاون جمعني بأستاذ إبراهيم سواء دراما تليفزيونية أو أفلام وعلى المستوى الشخصي استفدت منه كثيرا وكذلك على المستوى الفني أيضا".

جدير بالذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي انطلقت فعاليات دورته الرابعة يوم الخميس الموافق ٥ ديسمبر بحضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: ويل سميث، سبايك لي، إيميلي بلانت، كاثرين زيتا جونز، يسرا، نبيلة عبيد، نادية الجندي، إلهام شاهين، ليلى علوي، منى زكي، أحمد حلمي، آسر ياسين.