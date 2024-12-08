"من حقنا كلنا نفرح".. فضل شاكر يهنىء السوريين بسقوط بشار الأسد

كتب-مصطفى حمزة

وجه المطرب اللبناني فضل شاكر، التهنئة إلى الشعب السوري، على سقوط نظام الرئيس بشار الأسد اليوم الأحد.

المطرب اللبناني فضل شاكر، عبر صفحته في موقع "إكس"، كتب: "بدي هني الشعب السوري الحبيب على هالنصر الكبير وعلى الفرحة الكبيرة، متل ما كنا سوا بأول أيام الثورة السورية المباركة، وانظلمنا سوا على مدار سنوات من نفس النظام وأزلامه، من حقنا اليوم كلنا نفرح بسقوط أسوأ نظام عرفته البشرية من فجر التاريخ، موعدنا إن شاء الله بكل ساحات الحرية بسوريا الحرة".

المطرب اللبناني فضل شاكر، كان في عام 2013، قد أعلن انضمامه لكتائب المقاومة، لدعم ونصرة الشعب السوري، قبل أن يعلن تراجعه عن اعتزاله، وعودته إلى الساحة الفنية مجددا.

الجيش السوري التابع للدولة، أعلن اليوم الأحد، إن حكم الرئيس بشار الأسد انتهى، وذلك مع إبلاغ قيادة الجيش الضباط والجنود الحكوميين بأنهم لم يعودوا في الخدمة، وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر عسكرية سورية.