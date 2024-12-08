بسبب إطلالتها.. اسماء جلال تتصدر قوائم البحث "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة أسماء جلال قوائم البحث "جوجل"، وذلك عقب إطلالتها الجريئة، ونشرت الصور، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر" ، "الله على الفستان" ، "جميل عليكي" ، "ما شاء الله" ، "وحش الكون" ، "جميلة أوي".

على جانب آخر، كان والد الفنان أمير المصري رد عن الشائعات التي تم تداولها خلال الفترة الماضية عن ارتباط نجله بالفنانة أسماء جلال.

وقال والد أمير المصري ببرنامج "عرب وود": "عادي عادي الحاجات دي بتحصل لكل الفنانين واي حد بيكون عليه الأضواء بيبقى طبعا فيه إشاعات وحاجات كتيرة وحاجات سخيفة وحاجات لطيفة بس الحمد لله الإشاعات اللي بتحصل في الجو الفني ده الناس متعودة عليها".

يذكر أن، أسماء جلال عرض لها مؤخرا بالسينمات فيلم "ولاد رزق 3"وخاض بطولته أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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