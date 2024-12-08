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عبد الله أبو الفتوح يعلن بدء تصوير مسلسل "80 باكو"

03:59 م الأحد 08 ديسمبر 2024

باكو 80

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كتبت- سهيلة أسامة:

كشف المنتج عبدالله أبو الفتوح عن بدء تصوير مسلسل "80 باكو"، بطولة هدى المفتي، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشر أبو الفتوح "كلاكيت" العمل عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله، مسلسل (٨٠ باكو) رمضان ٢٠٢٥ على MBC مصر إن شاء الله".

مسلسل "80 باكو" من بطولة هدى المفتي، ويشارك في بطولته: رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخرًا وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية.

80-باكو

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عبد الله عبدالفتوح مسلسل 80 باكو هدى المفتي دراما رمضان 2025
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