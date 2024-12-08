سامر المصري يبكي فرحا بسقوط بشار الأسد ويوجه رسالة إلى والدته

كتب-مصطفى حمزة:

تصدر الفنان السوري سامر المصري، قوائم تريند موقع فيسبوك، عقب ظهوره باكيا في مقطع فيديو، بعد الإعلان عن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

الفنان سامر المصري، نشر عبر صفحته في موقع "إنستجرام" مقطع فيديو وهو يبكي، ويقول: "استنيني يا أمي بعد 14 سنة، هاجي أشوفك، مبروك يا سوريا، عاشت لكم يا أبطال، مبروك لكل أهل سوريا لكل شاب مغترب، لكل طفل، لكل بنت من سوريا تغربت، نقرأ الفاتحة للشهداء اللي ضحوا بدمهم، من أجل سوريا حرة، جاي لك يا أمي".

الجيش السوري التابع للدولة، أعلن اليوم الأحد، إن حكم الرئيس بشار الأسد انتهى، وذلك مع إبلاغ قيادة الجيش الضباط والجنود الحكوميين بأنهم لم يعودوا في الخدمة، وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر عسكرية سورية.