أفراح وأحزان نجوم سوريا بعد سقوط بشار الأسد

أول تعليق من أصالة بعد سقوط بشار الأسد

كتب-مصطفى حمزة:

تباينت ردود أفعال فناني سوريا، عقب الإعلان رسميا عن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد

المطربة أصالة، عبر صفحاتها في مواقع التواصل، نشرت أكثر من تعليق للتعبير عن سعادتها بأنباء سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

أصالة، المعروفة بمعارضتها نظام الرئيس السوري بشار الأسد، نشرت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، صورة العلم السوري، وكتبت على فيسبوك: "سوريا حرة. الحمد لله على سلامتك يا وطني".

وفي موقع "إكس"، كتبت المطربة: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الّذي أحيانا لنرى يوم كبير يوم عظيم يوم تاريخه سيكون للتاريخ عنوان سوريا حرّة سوريا حلوة سوريا طيبة سوريا تستحق أن ترتاح بعد كل هذا الجهاد مبروك سوريا حرّة ورح أكتب وأكتب وأكتب كلمات يمكن مو مربوطة ببعضها بس أحرفها باينة والفخر باين والأمل باين وهالفرح تعبنا له وبنستحقه سوريا حرة ".

الفنانة كندة علوش، عبر صفحتها بموقع "إنسجرام"، كتبت: "صباح الفرج"

وعبرت الفنانة أمل عرفة عن فرحتها عبر صفحتها في موقع "أكس"، وكتبت: "الصباح من دمشق بهذا التاريخ غير… له مذاق ما عرفناه منذ عمري مبروك سوريا الجديدة".

ومن جهتها كتبت الفنانة يارا صبري، عبر صفحتها في موقع "إكس"،: "خلص الأبد مبارك لنا جميعا وسوريا العظيمة ليست حكرا على شخص ولا أحد، سوريا لكل السوريين".

وظهر الفنان سامر المصري، في مقطع فيدو عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، و هو يبكي، ويقول: "استنيني يا أمي بعد 14 سنة أخيرا هجي أشوفك، مبروك يا سوريا عاشت لكم يا أبطال".

وعلى الجانب الأخر، توالت تعليقات نجوم، عرف عنهم دعم الرئيس السوري السابق، ومنهم الفنان أيمن زيدان، إذ كتب عبر صفحته في موقع فيسبوك: "أقولها بالفم الملآن كم كنت واهماً، ربما كنا أسرى لثقافة الخوف، أو ربما خشينا من التغيير لأننا كنا نتصور أن ذلك سيقود إلى الدم والفوضى، لكن ها نحن ندخل مرحلة جديدة برجال أدهشنا نبلهم في نشر ثقافة التسامح والرغبة في إعادة لحمة الشعب السوري، شكرا لأنني أحس أنني شيعت ُ خوفي وأوهامي، بشجاعة أعتذر مما كنت أراه وافكر فيه ".

وعبر صفحته في موقع "إنستجرام، علق الفنان قصي خولي، وكتب: "الشعب السوري واحد لا للطائفية جميعنا أبناء هذا الوطن، جمال سوريا بتنوعها المذهبي والطائفي، والعرفي، علوي، سني، درزي، مسيحي، أرمني".