أروى جودة: "فخورة بمهرجان البحر الأحمر ومبروك لمنى زكي سندريلا السينما".. فيديو

كتبت- نوران أسامة:

أعربت الفنانة أروى جودة عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، قائلة: "مبسوطة جدًا إني موجودة في مهرجان مهم زي ده، ومتحمسة أشوف فيلم الافتتاح وهو فيلم مصري سعودي."

كما وجهت تهنئة خاصة للفنانة منى زكي بعد تكريمها بالمهرجان، وأضافت: "ولمنى زكي أقولها مبروك يا برنسيس، سندريلا السينما بتاعتنا."

ويحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.

يذكر أن، مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، يقام في الفترة من 5- 14 ديسمبر 2024.

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