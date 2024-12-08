طرح البوستر الرسمي لفيلم "بضع ساعات في يوم ما" استعدادًا لعرضه في 26 ديسمبر

كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان هشام ماجد عن البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "بضع ساعات في يوم ما"، الذي من المقرر عرضه في دور العرض السينمائي يوم 26 ديسمبر الجاري.

وشارك هشام البوستر عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهر أبطال الفيلم وهم يرتدون ملابس سوداء

وعلق قائلاً: "البوستر الرسمي لفيلم بضع ساعات في يوم ما يوم 26 ديسمبر بجميع السينمات".

يذكر أن فيلم "بضع ساعات يوم ما"، بطولة مي عمر وهشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد سلام وأسماء جلال وأحمد صلاح السعدني ومحمد الشرنوبي وخالد أنور، وهو من تأليف محمد صادق ومقتبس من رواية بنفس الاسم، وهو من إخراج عثمان أبو لبن.

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