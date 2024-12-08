"كنت واهما وأعتذر".. أيمن زيدان يعلق على سقوط بشار الأسد

كتب-مصطفى حمزة:

قدم الفنان السوري أيمن زيدان، اعتذاره إلى الشعب السوري، عن دعمه السابق لنظام الرئيس بشار الاسد، الذي تمت الإطاحة به فجر اليوم الأحد.

الفنان السوري، أيمن زيدان، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "أقولها بالفم الملآن كم كنت واهماً …ربما كنا أسرى لثقافة الخوف .. أو ربما خشينا من التغيير لأننا كنا نتصور أن ذلك سيقود إلى الدم والفوضى، لكن ها نحن ندخل مرحلة جديدة برجال أدهشنا نبلهم في نشر ثقافة التسامح والرغبة في إعادة لحمة الشعب السوري، شكرا لأنني أحس انني شيعت ُ خوفي وأوهامي، بشجاعة أعتذر مما كنت أراه وافكر فيه ".

الجيش السوري التابع للدولة، أعلن اليوم الأحد، إن حكم الرئيس بشار الأسد انتهى، وذلك مع إبلاغ قيادة الجيش الضباط والجنود الحكوميين بأنهم لم يعودوا في الخدمة، وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر عسكرية سورية.