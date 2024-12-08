بالصور.. سارة سلامة تحتفل بعيد ميلادها

أول تعليق من أصالة بعد سقوط بشار الأسد

كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة سارة سلامة بعيد ميلادها، وشاركت متابعيها عبر السوشيال ميديا الصور، ولاقت إعجاب الجمهور.

ونشرت سارة، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ليلة عيد ميلاد"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الرصاصي.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمراية، كل سنة وأنتي طيبة يا سوسو، من نجاح لنجاح ودايمًا بالتوفيق، قمر حبيبتي، ربنا يسعد أيامك، سنة حلوة يا جميل".

وتشارك سارة سلامة في مسلسل "نقطة سودة" بطولة، النجمة سوسن بدر، الفنان أحمد بدير، الفنانة وفاء عامر، تأليف محمد محرز، وإخراج محمد أسامة.

وتدور أحداثه في إطار درامي حول رضوى التي تضع مع شقيقها صلاح خطة شيطانية للانتقام من عائلة السويفي وإمبراطوريتها، ويتعين على عمر وعلي السويفي التصدي لهما، لكن الأمور تأخذ منعطفًا خطيرًا بعد أن يقع عمر ورضوى في حب بعضهما البعض رغم العداوة المشتعلة.

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