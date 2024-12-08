لبلبة تهنئ منى زكي بتكريمها في مهرجان البحر الأحمر: "إحنا فخورين بيكي".. فيديو

كتبت- سهيلة أسامة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمع الفنانة لبلبة والفنانة منى زكي.

وأعربت النجمة لبلبة، عن سعادتها وحرصت على تهنئة الفنانة منى زكي، بعد تكريمها من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الرابعة، وقالت خلال الفيديو: "إحنا فخورين بيكي، إنتي مشرفة مصر والله، ربنا يحط إيده عليكي ويفضل معاكي".

لتقاطعها منى قائلة: "ولعيلي شمعة"، لترد عليها: "من عيني، هولعلك شمعة إنتي وأحمد والأولاد، أنا عايزة أعيط من كتر ما أنا مبسوطة، مبسوطة بيكي أوي".

ويحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.

يذكر أن، مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، يقام في الفترة من 5- 14 ديسمبر 2024.

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