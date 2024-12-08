تشييع جثمان زوج بدرية طلبة من مسجد العمري

كتبت- نوران أسامة:

شيع منذ قليل جثمان زوج الفنانة بدرية طلبة المؤلف والمخرج المسرحي مصطفى سالم، من مسجد العمري عقب صلاة الظهر.

وأعلنت الفنانة بدرية طلبة، عن وفاة زوجها بالساعات الأولى من صباح يوم الأحد 8 ديسمبر، وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وكشفت بدرية طلبة: "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله، وأنا برا مصر أوصل مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة"

يذكر أن بدرية طلبة شاركت مؤخرا في عرض مسرحية "ألف تينة وتيتة" بموسم الرياض.

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