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أول تعليق من أصالة بعد سقوط بشار الأسد

01:08 م الأحد 08 ديسمبر 2024
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    منشور اصالة
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كتب-مصطفى حمزة:

حرصت المطربة أصالة، على التعبير عن سعادتها بأنباء سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

أصالة، المعروفة بمعارضتها نظام الرئيس السوري بشار الأسد، نشرت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، صورة العلم السوري، وكتبت على فيسبوك: "سوريا حرة. الحمد لله على سلامتك يا وطني".


وجاء تعليق المطربة السورية، عقب سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على العاصمة السورية دمشق، فجر اليوم الأحد، بعد أن شنت عملية واسعة النطاق في شمالي محافظة إدلب. حلب وحماة وحمص.

أصالة بشار الأسد هروب بشار الأسد هيئة تحرير الشام جبهة النصرة
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