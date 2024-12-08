زينة عن منى زكي: "فرحانة إن فنانة كبيرة مصرية تحصل على هذه الجائزة"

كتبت- نوران أسامة:

ظهرت الفنانة زينة، على هامش مهرجان "البحر الأحمر"، في دورته الرابعة، وعبرت عن سعادتها بعد حصول الفنانة منى زكي على جائزة اليسر الفخرية.

وقالت زينة: "فرحانة أوي إن فنانة كبيرة مصرية زي منى زكي، صغيرة في السن دلوقتي ودي إضافة ويحمسنا كلنا إن إحنا نعمل أعمال حلوة عشان تبقى دي النتيجة إنشاء الله".

وتابعت: "قالولي إنه مهرجان سينمائي ولما جيت بنفسي لقيت الموضوع أكبر مما توقعت أو كان في خيالي، ولقيت مهرجان محترم ومميز وسينمائي جدًا وراقي ومنظم وفيه حاجات حلوة، وأنا اتفرجت على أفلام مهمة أوي ولاقيت الموضوع كبير، ومبسوطة إني في البلد وشعبها طيب أوي وبيحبونا أوي".

ويحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.

يذكر أن، مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، يقام في الفترة من 5- 14 ديسمبر 2024.