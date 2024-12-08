ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. النجوم العرب على السجادة الحمراء وعروض أفلام بحضور الصناع

جدة- منى الموجي:

قدّم مهرجان البحر الأحمر السينمائي في يومه الثالث سلسلة من الفعاليات والأفلام التي تحتفي بالصناعة السينمائية المحلية والعالمية، مستضيفًا عددًا من الحوارات مع عدد من ألمع النجوم، بينها النجمة منى زكي، والممثلين التركيين إنجين ألتان دوزياتان ونورغول يشيلتشاي.

كما شهدت الشاشة الكبيرة عروضًا حصرية على الصعيد الإقليمي والدولي لعددٍ من الأفلام للمواهب السينمائية الفريدة، من أبرزها العرض الأول لفيلم "هوبال"، وفيلم "سكر: سبعبع وحبوب الخرزيز"، وفيلم "توليف وحكايات على ضفاف البوسفور ".

الجلسات الحوارية

وتضمن اليوم الثالث من المهرجان جلستين حواريتين مع ألمع نحوم العالم العربي، من بينهم منى زكي، ضيفة الشرف، والنجمة المكرمة في المهرجان لهذا العام. وناقشت خلال جلستها عدة محاور من بينها، سعادتها بالنجاح الكبير لفيلم "رحلة 404" واصفةً هذا النجاح "بالصدفة الجميلة". كما تطرقت إلى الشخصيات التي تطمح لأدائها في أعمالها المستقبلية، مؤكدة حرصها الدائم على تقديم أدوار متنوعة تتحدى قدراتها وتظهر فنّها، وأعربت عن فخرها وامتنانها للتكريم الذي حظيت به من قِبل مهرجان البحر الأحمر.

كما تضمنت الجلسات الحوارية جلسة حصرية مع النجمين التركيان الأكثر شهرة إنجين ألتان دوزياتان ونورغول يشيلتشاي، ناقشا خلالها أدوارهما، الّتي أسرت قلوب المشاهدين العرب، ومسيرتهما المهنيّة، واستراتيجيّاتهما للحفاظ على اهتمام الجمهور، وكيف يعتزمان تحسين صورتهما العامّة.

أفلام السجادة الحمراء بحضور نجوم العالم العربي

استقبلت السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024 نخبة من نجوم السينما وطاقم عمل ثلاثة أفلام بارزة تُعرض لأول مرة عالميًا، أبرزها، الفيلم السعودي "هوبال"، إخراج عبدالعزيز الشلاحي، والفيلم المصري "سكر: سبعبع وحبوب الخرزيز"، إخراج تامر مهدي، الذي صاحب عرضه فعاليات ترفيهية للأطفال، بحضور كوكبة من نجوم العالم العربي. بالإضافة للعرض الأول في العالم العربي للفيلم الوثائقي الفرنسي "سينما لوميير"، إخراج تيري فيرمو، والفيلم ذات الإنتاج المشترك "توليف وحكايات على ضفاف البوسفور"، إخراج زينة صفير.

كما شهد المهرجان أيضًا العرض الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأفلام "لقتل حصان منغولي"، وفيلم "أغنية سيما"، والعرض الأول لدول مجلس التعاون الخليجي لفيلم "الفستان الأبيض" وفيلم "نابولي – نيويورك". وسار النجوم، والمخرجون، والمنتجون، وطاقم العمل الرئيسي من جميع الأفلام على السجادة الحمراء في ميدان الثقافة من قلب البلد جدة التاريخية وسط أجواء تحتفي بالتنوع الثقافي للسينما.



سوق الأفلام الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

شهد اليوم الثالث من المهرجان انطلاق فعاليات سوق البحر الأحمر؛ القلب النابض للمهرجان. إذ يلتقي صنّاع الأفلام المحليون والدوليون لاكتشاف فرص الأعمال، وبناء علاقات مهمة، واكتشاف مشاريع أصلية.

ويقدم السوق، لحاملي شارات الانتساب لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، رؤى أساسية حول صناعة السينما، من خلال برامج عدة، من ضمنها "ندوات السوق، والتي استضافت ندوة بعنوان "استكشاف الرؤى والاتجاهات التلفزيونية"، وقدمها كل من ديفيد دافولي (رئيس القسم الدولي في أنونيموس كونتنت)، ونيكولاس وينستوك (مؤسس ورئيس استديوهات إينوفيشن، وتيما الشوملي (ممثلة، كاتبة، مخرجة، ومنتجة تنفيذية لمسلسل "مدرسة الروابي للبنات" والرئيسة التنفيذية والمنتجة التنفيذية لشركة فيلمزيون للإنتاج)، وريتيش سيدهواني (الشريك المؤسس لشركة إكسل إنترتيمنت). وأدار الحوار ديفيد تاغيوف (الرئيس التنفيذي لشركة لايبريري بيكتشرز إنترناشونال).

كما قدّم كل من الناقد السينمائي الشهير كليم أفتاب من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمشاركة رئيس مهرجان كان السينمائي تيري فريمو، عبر برنامج "مواهب السوق" محاضرة ناقشا خلالها الأفلام التي أثّرت بعمق على مسيرتهما المهنية وصقلت رؤيتهما السينمائية. وأتاحت هذه الجلسة فرصة لاستكشاف العقول الإبداعية لهذين الرمزين السينمائيين.