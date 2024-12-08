جلسة تصوير لفريق الفيلم السعودي "سلمى وقمر" ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي

جدة- منى الموجي:

خضع فريق الفيلم السعودي سلمى وقمر لجلسة تصوير، في منزل الشربتلي بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، على هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

كان الفيلم حظي بعرض أول احتفالي يوم الجمعة 6 ديسمبر الساعة 7 مساءً بميدان الثقافة - المسرح، ثم شهد عرض آخر، يومي السبت 7 ديسمبر الساعة 16:15 مساءً في ميدان الثقافة - قاعة سينما 4، والثالث سيكون يوم لسبت 14 ديسمبر الساعة 9:30 مساءً بنفس القاعة.

تدور أحداث الفيلم في جدة، خلال فترة الثمانينات والتسعينات، حيث تتشكل رابطة صداقة غير معهودة بين فتاة سعودية وسائقها السوداني. تُختبر هذه الصداقة عندما تبدأ الفتاة في تولي دفة القيادة.

يتتبع الفيلم سلمى، فتاة سعودية متمردة من عائلة غنية، وُلدت لأم صارمة تعاني من مشاعر الحزن وأب محب ولكنه غائب بسبب إدمانه للعمل. وقمر، شاب سوداني، ترك عائلته وانتقل إلى جدة ليكسب لقمة عيشه من خلال قيادة سيارة سلمى. ربما كان قمر يقود سيارتها، لكنه ساعدها في النهاية على تولي دفة قيادة حياتها.

تلقى فيلم سلمى وقمر، وهو أول فيلم من إخراج عهد كامل، دعمًا من OSN وملتقى القاهرة السينمائي ، وصندوق البحر الأحمر، وصندوق جلوبال سكرين في المملكة المتحدة، وهو قصة مؤثرة تظهر تداخل المجتمع السوداني في المملكة العربية السعودية كما لم يحدث من قبل.

الفيلم من تأليف وإخراج عهد كامل، وبطولة رولا دخيل الله، ومصطفى شحاتة الذي اشتهر بدور البطولة الأولى له في الفيلم الحائز على جوائز عالمية ستموت في العشرين، ورنا علم الدين، وقصي خضر. يضم فريق العمل أيضًا المخرج السوداني أمجد أبو العلاء، مخرج فيلم ستموت في العشرين.