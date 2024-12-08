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بالصور| أحمد خالد صالح يحضر عرض فيلمه "الفستان الأبيض" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

11:36 ص الأحد 08 ديسمبر 2024
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جدة- منى الموجي:

حرص الفنان أحمد خالد صالح والمنتج محمد حفظي على حضور عرض فيلمهما "الفستان الأبيض"، المشارك في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

الفستان الأبيض تدور أحداثه في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة للبحث عن فستان آخر.

فيلم الفستان الأبيض بطولة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، وغيرهم من النجوم، من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي ويشاركه في الإنتاج شركة زا بلانت .ستوديوز وياسمين رئيس

أحمد خالد صالح فيلم الفستان الأبيض مهرجان البحر الأحمر السينمائي
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