كتب وأنتج لها عدة مسرحيات.. معلومات عن مصطفى سالم زوج بدرية طلبة

كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن موعد جنازة زوجها المؤلف والمخرج المسرحي مصطفى سالم، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس السبت.

وكتبت بدرية طلبة عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك": "صلاة الجنازة الظهر في مسجد العمري والدفنة في العمود باب الرحمة".

من هو الراحل؟

- من مواليد الإسكندرية.

- عمل مساعد مخرج في مسرحية "الواد الجن"، والمخرج المنفذ في مسرحية "أنا ومراتي ومونيكا".

- في عام 2000، اكتشف الفنانة بدرية طلبة، وقدمها في مسلسل "عمارة الأبجدية".

- كتب العديد من المسرحيات، منها " اللي عايزني يجيني"، بطولة وحيد سيف، ومحمود الجندى، وحنان شوقي، وضياء الميرغني، و "عيال تجنن" بطولة علي الحجار، ونهلة سلامة.

- كتب وأخرج عدة مسرحيات، قامت ببطولتها زوجته الفنانة بدرية طلبة، منها "إيه اللي بيحصل ده"، وشاركها البطولة المنتصر بالله، وصبري عبد المنعم.

- من تأليفه و إخراجه، وإنتاجه، قدمت الفنانة بدرية طلبة، عدة مسرحيات باسمها، منها بدرية اتخطفت، وبدرية في العباسية، وبدرية في الوكر.

- كتب وأنتج مسرحية "ريا وسكينة تاني" بطولة بدرية طلبة، وانتصار، وحمدي الوزير، ورضا إدريس، وإخراج حسام الدين صلاح .

- في أبريل 2024، احتفل وزوجته الفنانة بدرية طلبة، بزواج ابنتهم الكبرى سلمى.