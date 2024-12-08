مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. نادية الجندي: منى زكي عندها إصرار على الوصول للصعب

جدة- منى الموجي:

تحدثت الفنانة نادية الجندي عن مشوارها الفني، مشيرة إلى أنه كان شاقا، لذلك حرصت على الوقوف بجانب المواهب الجديدة وتقديمهم للجمهور.

وتابعت في ندوة تكريم الفنانة منى زكي التي أقيمت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي: "الاستمرار عملية شاقة، تعبت قوي في حياتي فكنت اكتر واحدة شجعت الوجوه الجديدة وقدمت في أفلامي مواهب أصبحوا نجوما، منهم: الراحل أحمد زكي، ومحمود حميدة وياسر جلال، وحسيت إن فيهم الموهبة والطاقة ولازم يكون فيه نوع من الاحتواء حتى تنهض الصناعة".

وأضافت نادية "تتبعت منى زكي من بدايتها وعندها إصرار على الوصول للصعب وكانت بتتحدى وبتعمل أدوار المركبة، وحبيت التحدي اللي في منى وعشان كده جيت عشان احضر المهرجان وسعيدة بالنهضة اللي موجودة في السعودية، وجيت عشان بحب الشعب السعودي جدا اكتر شعب كان بيشجعني وبيستوعب أفلامي. وأتمنى السينما تعمل عشرين منى زكي".

منى زكي انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في فيلم "الست" الذي يروي سيري "كوكب الشرق" أم كلثوم، كما عُرض لها مؤخرا فيلم "رحلة 404"، وحقق نجاحا كبيرا.