منى زكي: "فيه منتج قالي مفيش ستات يتكتب اسمها قبل الرجالة.. وخوفي من الناس بقى أقل"

جدة- منى الموجي:

حكت الفنانة منى زكي موقفا تعرضت له في بداية المشوار عندما شاركت في أحد الأفلام بجوار مجموعة من الوجوه الجديدة، كانت هي أقدم واحدة فيهم، ولها رصيد أكبر من الأعمال الفنية، وتفاجئت بالمنتج يرفض أن يكتب اسمها قبل الرجال.

وأضافت منى في جلسة حوارية أقيمت ضمن برنامج تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية: "فيه منتج رد عليا وقالي مفيش ستات يتكتب اسمها قبل الرجالة كإني أنا من حريم بيته".

وتابعت أنها كانت في البداية تشعر بالخوف وهي مرحلة عمرية أصغر، ورغم أنها مازالت تشعر بالخوف الآن لكن الأسباب تغيرت، قديما كان الأمر نابعا من كونها تخشى الناس، أما الآن فالسبب أنها تريد تقديم أفضل ما لديها "دلوقتي خوفي من الناس أقل، القصة بقت حبي لشغلي حاجة فاهمة قيمتها ومقدراها وعايزة أكمل بقية حياتي بعمل حاجة بحبها، الخوف بقى تجاه شغلي مش من الناس".

منى زكي انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في فيلم "الست" الذي يروي سيري "كوكب الشرق" أم كلثوم، كما عُرض لها مؤخرا فيلم "رحلة 404"، وحقق نجاحا كبيرا.