مهرجان البحر الأحمر.. إلهام شاهين لـ منى زكي: "انتي أقوى ممثلة دلوقتي بالوطن العربي.. وبخاف عليكي"

جدة- منى الموجي:

وجهت الفنانة إلهام شاهين الشكر لمهرجان البحر الأحمر السينمائي على تكريمه للفنانة منى زكي، وذلك في ندوة أقيمت ضمن فعاليات الدورة الرابعة، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وقالت إلهام في الندوة "تكريم مستحق أنا بعتبرها بنتي، وفي مسلسل نصف ربيع الآخر كانت بونبوناية صغيرة جدا"، لتعلق منى "كانت تشوفني تقولي تعالي يا أمورة اقعدي واحتضنتني بشكل عمري ما أنساه".

وعادت إلهام لتتحدث عن منى زكي، قائلة "بحس إنك اكتر حد في أفكارك شبهي، بس بخاف عليكي أنا خلاص بايعة نفسي، حقيقي بخاف عليكي في أوقات، ومعجبة جدا بيكي وحاسة انك امتداد لكل الفنانين اللي عندهم جرأة وشجاعة للتجديد ولا يلتفتوا لما يؤخرنا".

وردت منى "اتعلمنا ده منك"، وعلقت إلهام "انتي أقوى ممثلة دلوقتي في الوطن العربي".

منى زكي انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في فيلم "الست" الذي يروي سيري "كوكب الشرق" أم كلثوم، كما عُرض لها مؤخرا فيلم "رحلة 404"، وحقق نجاحا كبيرا.