"سيد الناس" و"إش إش".. ماذا قال محمد سامي عن مشاركته بمسلسلين في رمضان 2025؟

كتب- مروان الطيب:

تحدث المخرج محمد سامي، عن مشاركته بعملين دراميين في موسم دراما رمضان 2025، لأول مرة بمسيرته الإخراجية، الأول هو مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، والثاني هو مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد.

وقال سامي في تصريحان صحفية على هامش مشاركته بمهرجان البحر الأحمر عن مسلسلي "إش إش" و"سيد الناس": "كنت عارف إني السنة دي عندي مسلسلين، فكان لازم أخلص إش إش، ودلوقتي بصور سيد الناس، الواحد بيتطور وبيحب يعلي على نفسه وأنا عامل كل اللي عليا والكاست هنا وهنا عاملين كل اللي عليهم، فيا رب يبقوا أحسن مسلسلين عملتهم في مسيرتي".

يذكر أن، آخر مشاركات المخرج محمد سامي كانت بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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