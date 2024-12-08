محمد رمضان يروي كواليس تقليده للرئيس السادات في كليب "برج الثور"

كتب- مروان الطيب:

تحدث الفنان محمد رمضان، عن كواليس كليبه الجديد "برج الثور" الذي طرحه منذ ساعات عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

وقال رمضان، ببرنامج "ET بالعربي"عن السبب وراء تقليده طريقة حديث الرئيس الراحل محمد أنور السادات في الكليب: "شرف عظيم، سيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، صاحب نوبل، يعني أسطورة التاريخ لم ولن يغفلها على مر العصور، وعائلة سيادة الرئيس دي عيلتي التانية، المهندس جمال السادات صديق وأخ كبير".

واستكمل: "العائلة كلها حتى في وجود الله يرحمها مدام جيهان، كنت على معرفة قوية بيها، واستفدت كتير جدًا، يمكن من قعدتين تلاتة ولكن كم الثقافة والرؤية وقد إيه فنانة، وقد إيه بتتذوق الفن، والأعمال اللي شافتها لي، كانت بتكلمني في تفاصيل فيها ولذلك أنا متأكد أول حاجة حصلت إني كلمت مدام نهى السادات بنت سيادة الرئيس وسلمت عليها قولت لها إيه رأيك في الفيديو؟.. قالت كلام جميل".

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يذكر أن، آخر مشاركات الفنان محمد رمضان الدرامية كانت بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

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