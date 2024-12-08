بعد رحيله.. بدرية طلبة تكشف موعد ومكان جنازة زوجها

كتب- محمد فتحي:

أعلنت بدرية طلبة عن موعد جنازة زوجها المؤلف والمخرج المسرحي مصطفى سالم، الذي رحل عن عالمنا قبل قلبل.

وكتبت بدرية طلبة عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك": "صلاه الجنازة الظهر في مسجد العمري والدفنة في العمود باب الرحمة".

وأعلنت الفنانة بدرية طلبة، عن وفاة زوجها بالساعات الأولى من صباح يوم الأحد 8 ديسمبر، وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وكشفت بدرية طلبة: "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله، وأنا برا مصر أول مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن بدرية طلبة شاركت مؤخرا في عرض مسرحية ألف تينة وتيتة بموسم الرياض.