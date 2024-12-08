لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد رحيله.. بدرية طلبة تكشف موعد ومكان جنازة زوجها

02:12 ص الأحد 08 ديسمبر 2024

بدرية طلبة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد فتحي:

أعلنت بدرية طلبة عن موعد جنازة زوجها المؤلف والمخرج المسرحي مصطفى سالم، الذي رحل عن عالمنا قبل قلبل.

وكتبت بدرية طلبة عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك": "صلاه الجنازة الظهر في مسجد العمري والدفنة في العمود باب الرحمة".

وأعلنت الفنانة بدرية طلبة، عن وفاة زوجها بالساعات الأولى من صباح يوم الأحد 8 ديسمبر، وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وكشفت بدرية طلبة: "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله، وأنا برا مصر أول مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن بدرية طلبة شاركت مؤخرا في عرض مسرحية ألف تينة وتيتة بموسم الرياض.

بدرية طلبة زوج بدرية طلبة وفاة زوج بدرية طلبة موعد جنازو زوج بدرية طلبة الفنانة بدرية طلبة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان