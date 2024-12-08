حدث بالفن| حبيب يثير الجدل بسبب سعر سندوتشات الفول والطعمية وورثة العندليب تتخذ إجراءات قانونية
إعداد- مروان الطيب:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ نجمات الفن تحتفلن بدور "المرأة في السينما"، إجراءات قانونية جديدة من ورثة العندليب ضد منظمي حفل"سواح"، مايان السيد تعلق على دورها في"ساعته وتاريخه"، تامر حسني يغني للراحل محمد رحيم، تامر حبيب يثير الجدل، محمد رمضان يرد على حقيقة خلافه مع كزبرة، ماذا قالت منى زكي عن فيلم "الست"؟، نيللي كريم وروبي وكندة علوش في كواليس أول يوم تصوير مسلسل "جاني في المنام"، وغيرها من الأخبار.
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