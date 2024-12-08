أسماء جلال بفستان ساحر وزينة متألقة ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

مهرجان البحر الأحمر.. منى زكي تتحدث عن أحمد زكي: "كان عايز يموت قدام

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسماء جلال

نشرت الفنانة أسماء جلال، صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بفستان أنيق خلال حضورها أحد حفلات الزفاف.

بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها مع عدد من نجوم ونجمات المصريين على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد، صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها بأحد الأماكن العامة.

راندا عبد السلام

نشرت الفنانة راندا عبد السلام، صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تلتقط صور على طريقة السيلفي.

ركين سعد

حرصت الفنانة ركين سعد، على تهنئة شقيقها بمناسبة ذكرى ميلاده، ونشرت صورة لهما معًا عبر حسابها على "إنستجرام".

زينة

نشرت الفنانة زينة، صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي بفعالية "المرأة في السينما"، التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

طه دسوقي

حرص الفنان طه دسوقي، على تهنئة الفنان عصام عمر بعرض فيلمه "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ونشر صورة لهما معًا على ريد كاربت المهرجان عبر حسابه على "إنستجرام".

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال حازت على إعجاب متابعيها.

نيكول سابا

نشرت الفنانة نيكول سابا، صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسل "وتقابل حبيب"، وظهرت برفقة الفنان كريم فهمي والفنان خالد سليم، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم الصورة الأولى من كواليس تصوير مسلسلها "جاني في المنام" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها مع عدد من بطلات المسلسل وهن كندة علوش، روبي، وجيهان الشماشرجي.