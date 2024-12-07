"مفيش فايدة".. عازف الجاز يحيى خليل يعلن اعتزاله وسط صدمة جمهوره

كتب- مروان الطيب:

فاجئ عازف الجاز العالمي، يحيى خليل جمهوره ومتابعيه، بقرار اعتزاله عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ونشر يحيى خليل قرار الاعتزال وعلق: "قرار الاعتزال، اتخذته بعد مغادرة مكتب وزير الثقافة لاني اكتشفت أن مفيش فايدة، وأن الكلام أصبح مضيعة للوقت"، وقام العديد من جمهوره ومحبيه بمحاولة إقناعه بالتراجع عن هذا القرار وعلقوا: "لا اعتزال ايه؟، حضرتك جمهورك بيحب حضرتك وفن حضرتك الراقي، مينفعش طبعًا لازم ترجع وتكمل، ياريت تأجل القرار لأن أكيد قرار وقت زعل".

يحيى خليل، موسيقي مصري، عندما بلغ الرابعة عشرة من عمره، كون يحيى خليل أول فرقة لعزف موسيقى الجاز في تاريخ مصر، وأطلق عليها اسم "كايرو جاز كوارتيت"، أي رباعي القاهرة لموسيقى الجاز، وهي الفرقة التي أعتبر العديد من الذين عاصروا نشأتها، أنها كانت الفرقة الملهمة لكل الفرق الموسيقية التي كانت وما زالت تعمل وتعزف حاليًا في مصر.

وفى عام 1966، وصل يحيى خليل بفرقته إلى قمة النجاح و الشهرة، وقرر أن يسافر للدراسة في أمريكا، لكي يلتقى في رحلته إلى هناك، بعدد كبير من الفنانين والموسيقيين الأجانب الكبار، وتعلم منهم، وعزف معهم، هؤلاء الفنانين الذين كان يحيى خليل يواظب على سماعهم في مصر من خلال برنامج "نادى الجاز" في محطة "صوت أمريكا".

وسافر يحيى بالفعل إلى امريكا، وبقي هناك أكثر من خمسة عشرة عاماً، وهو يدرس، ويتألق أيضاً كعازف على آلة الدرامز مع العديد من الفرق الأمريكية، ليلتحق يحيى بمعهد "روى ناب" للجاز لمدة خمس سنوات تتلمذ فيها على أيدي عازف آلات البركشن الأسطورى روى ناب، الذى كان معلماً و ملهماً للعديد من أشهر عازفي الجاز، الذين اشتهروا فيما بعد عالمياً من أمثال جين كروبا، الذى قامت شركة كولومبيا السينمائية الشهيرة بإنتاج فيلم عنه باسم "قصة حياة جين كروبا".

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