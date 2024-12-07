كزبرة يوجه رسالة غامضة: "دا بيخلي إنسان طيب أول ما ينجح يتحول لإنسان عنده نقص"

كتب- مروان الطيب:

رد مطرب المهرجانات أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة"، على منتقديه بمنشور عبر خاصية الاستوري على حسابه "إنستجرام".

وأعرب كزبرة خلال المنشور عن حزنه لمحاولة البعض تهميشه وعدم الاعتراف بما يقدمه، وأن هذا السبب تسبب في سوء حالته النفسية.

وقال كزبرة: "والله يا جماعة الكلام ده نفسي أقوله من بدري، بس حاسس أن ده وقته، أنا مش عارف ليه كل لما أنجح في ناس بتحاول تتطلع صورتي وحشة، أنا بجد نفسيًا مبقتش قادر وبقالي فترة كبيرة كل لما أعمل حاجة حلوة، مبقتش عارف أتبسط بيها ونفسيًا مش أحسن حاجة وربنا اللي عالم الواحد كل اللي يهمه إنه يقدم حاجة تعجبكم وتسعدكم، بس في ناس بتتعامل مع اللي بيقدم حاجة كوميدية على أساس إنه شخص تافه مش موهوب، والواحد عشان بيتعامل بطبيعته ومش بيتصنع بتحاولوا تشوفوا ازاي تطلعوا في عيب قدام جمهوره واخواته اللي بيحبوه".

مضيفًا: "زي مثلا لما يتنسب لي كلام مقلتوش أو يتقلل مني بحاجات قديمة عملتها وأحيانًا بتوصل للتريقة على اسمي، بمجرد ما بعمل حاجة حلوة وتعجبهم أنا مش عارف ليه وده السبب اللي بيخلي إنسان طيب أول ما ينجح يتحول لإنسان عنده نقص، وعنده حرب مع كل اللي حواليه، زي ناس كتير نجحت وبقوا يتعاملوا بنرجسية عشان يعرفوا يتعاملوا مع الواقع، فأنا يا جماعة مش عايز أوصل للمرحلة دي، أنا عايز أبقى إنسان طيب وفحالي واشتغل على نفسي وأقدم لكم فن يعجبكم ويبسطكم هو ده هدفي فبلاش تتعاملوا مع الواحد بأسلوب هو مش حبه، وشكرًا لكل واحد بيدعمني من قلبه وأي حد بيحب اللي بقدمه أو حتى ينتقده بأسلوب كويس، انتم اللي تهموني وشكرًا".

وجاء رد كزبرة بعد ساعات من تصريح الفنان محمد رمضان عندما تم سؤاله عن حقيقة الخلاف مع بطل الحريفة وقال: "إحنا في مكتبة إحنا مش في محل عطارة".

يذكر أن، مطرب المهرجانات كزبرة يعرض له حاليًا فيلم "الحريفة 2: الريمونتادا" وسط بطولة مجموعة من النجوم الشباب منهم الفنان نور النبوي، ويحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا بدور العرض السينمائي.

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