ماذا قال نبيل الحلفاوي عن مجموعة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025؟

كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، على مشاركة جمهوره ومتابعيه رأيه في مجموعة النادي الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية التي تم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة الماضية، والمقرر إقامتها في شهر يونيو 2025.

وأعاد الحلفاوي نشر صورة لمجموعة النادي الأهلي بالبطولة عبر حسابه على "X" وعلق: "معقولة، وأجمل ما فيها لقاء ميسي".

وتضم مجموعة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للاندية كل من نادي إنتر ميامي الأمريكي، نادي بالميراس البرازيلي، ونادي بورتو البرتغالي.



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