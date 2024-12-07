منى زكي: "رحلة 404" يحمل فلسفة خاصة.. وهاني خليفة مخرج يحب الممثل

جدة- منى الموجي:

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي اليوم السبت ضمن برنامج تكريم النجمة منى زكي في دورته الرابعة، جلسة حوارية جمعتها بجمهورها وشهدت تواجد عدد كبير من نجوم الفن.

ووجهت منى زكي الشكر للقائمين على مهرجان البحر الأحمر السينمائي لتكريمها، وتحدثت عن مشوارها الفني وأهم المحطات فيه، ومن بين الأعمال التي علقت عليها فيلم "رحلة 404": "هذا الفيلم بيني وبينه قصة حب من ١١ سنة، قرأته وتعلقت به، وفي كل مرة انشغل بعمل آخر، وينشغل أيضا المخرج هاني خليفة، لكن كان بداخلنا إصرار كبير لتقديمه"، مشيرة إلى أن المنتجين كانوا يرفضونه ويعتبرونه ليس جماهيري حتى تحمس له المنتج محمد حفظي.

وأكدت أنها لا تعرف سببا محددا لنجاح الفيلم، ولكنه يحمل فلسفة خاصة وحوار داخلي بين البطلة وبين الله "جميعنا لدينا تساؤلات داخلية، وأعتقد قد يكون هذا هو السبب الذي جعل الفيلم يلمس مشاعر عدد كبير من الجمهور، ويحقق هذه الإيرادات".

ولفتت منى إلى أن المخرج هاني خليفة يحب الممثل، ولديه فهم خاص في قراءة السيناريو ومعرفة مواطن قوته، مضيفة "في وقت تصوير فيلم سهر الليالي كان يساعدنا في قراءة المشاهد لدرجة إنه كان يبكي معنا وراء الكاميرا، فهو مخرج حساس ويهتم بمشاعر الممثلين الذين يعملون معه".

منى زكي تم تكريمها مساء يوم الخميس الماضي في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بحضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وبينهم: زوجها أحمد حلمي، إيميلي بلانت، ويل سميث، كارينا كابور، كاثرين زيتا جونز، يسرا، إلهام شاهين.