"لحظة لا تنسى".. محمد سامي ومي عمر يلتقيان مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز

كتب- مروان الطيب:

حرص المخرج محمد سامي، وزوجته الفنانة مي عمر، على التقاط صورة تذكارية مع النجم العالمي مايكل دوجلاس، وزوجته النجمة العالمية كاثرين زيتا جونز، أثناء تواجدهم بفعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

ونشر سامي صورة جمعته بـ دوجلاس وكاثرين عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "لحظة لا تنسى مع هوليوود مايكل دوجلاس، وكاثرين زيتا جونز.

وكان المخرج محمد سامي من ضمن المتواجدين في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم يوم الخميس الماضي في جدة، وسط حضور عدد ضخم من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

وأعرب عن سعادته بالتواجد بفعاليات المهرجان، وتحدث عن النهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية وقال: " اللي بيحصل في السعودية، اللي بقاله كذا سنة ده محدث كان يتوقع أن ده يحصل في الوقت ده، تحسه كان محتاج 100 سنة عشان ده يحصل، وحصل في سنين قليلة جدًا، هي تجربة مهمة الناس لازم تدرسها وتشوفها، ازاي ده حصل في الوقت ده، مجهود كبير والناس قائمة على ده بشكل كبير، وكلنا فخورين باللي بيحصل لأن السعودية دي بلدنا التاني".

يذكر أن، المخرج محمد سامي يشارك بعملين دراميين ضمن موسم دراما رمضان 2025، وهما مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، ومسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد.

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