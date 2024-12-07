بعد الحكم بتغريم الهضبة وتعويض الشاب المصفوع.. القصة الكاملة لأزمة صفعة عمرو دياب لـ معجب

كتب- مروان الطيب:

أصدرت محكمة الجنح المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، حكمها على الفنان عمرو دياب، والشاب سعد أسامة في الواقعة المعروفة بـ "الصفعة"، التي حدثت خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، وجاء الحكم بغرامة قدرها 200 جنيه، وتعويض 10 آلاف جنيه، وبراءة الشاب المصفوع.

وتعود واقعة "الصفعة" التي أثارت جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، عندما طلب الشاب سعد أسامة التقاط صورة تذكارية مع عمرو دياب خلال إحياء حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، ونجل رجل الأعمال منصور عامر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله الشاب سعد أسامة وهو يحاول الإمساك به، إلا أن عمرو دياب انفعل وقام بصفعه، وسط تباين في الآراء بين مؤيد ومعارض، فمنهم من هاجم عمرو دياب ووصف الأمر بـ "سقطة أخلاقية"، ومنهم من دافع عنه وأكد أن الشاب هو من تجاوز وتعدى على خصوصيته نظرًا لأنه لم يكن من ضمن المدعويين.

حيث قام الشاب برفع دعوى قضائية ضد عمرو دياب مطالبًا إياه بالاعتذار عن ما بدر منه، وعلى الجانب الآخر أكد محامي عمرو دياب أنها عملية بقصد الابتزاز.

في التقرير التالي القصة الكاملة لـ "صفعة" عمرو دياب:

عمرو أديب

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن مفاجأة تخص كواليس واقعة "الصفع"، حيث أوضح أديب أن عمرو دياب ليس الأول، وأن المعجب حاول أن يلتقط صورة تذكارية مع الفنان محمد رمضان، كما ألح أن يلتقط صورة مع الفنان عمرو دياب 4 مرات، إلا أن قام "الهضبة" في النهاية بصفعه، وقال: "الشاب عمل كده مع محمد رمضان وحاصره بالموبايل، لالتقاط صورة وحاول يتصور مع عمرو دياب 4 مرات ولمسه".

مضيفًا: "رد فعل عمرو دياب كان كتير أوي، حاجة محدش يقدر يستوعبها أو يبررها، لكن كمان الوضع غريب وبقى في من الناس دي كتير، هذا التطفل الشديد اللي بقى موجود بشكل مستمر، وعمرو مكانش ينفع يعمل كده، والشاب مكانش مدعو للفرح، ولا هو من أهل العريس ولا من أهل العروس، وأنا مش ببرر لعمرو اللي حصل وده شيء غير مقبول".

اجتماع نقابة المهن الموسيقية

نفى د. محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية ورئيس لجنة التحقيقات ورئيس لجنة الإعلام، إقامة أي اجتماعات لمجلس إدارة النقابة بشأن "صفعة" عمرو دياب، وأكد عن عدم انعقاد أي اجتماعات في مجلس النقابة، وكان الرد بسبب تداول أنباء عن انعقاد اجتماع من قبل مجلس نقابة المهن الموسيقية بشأن الواقعة، وأن ما يتم تداوله هو عار تمامًا من الصحة.

عمرو دياب يتصدر الترند بين مؤيد ومعارض

تصدر النجم عمرو دياب، محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي وسط حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض، وعلق رواد "السوشيال ميديا" قائلين: "عمرو دياب كل حفلة أو فرح لازم يبقى فيه مشكلة، أنا من عشاق عمرو دياب لكن اخر فترة مفيش تقريبًا حفلة بيعملها إلا لما يتجاوز في حق حد، المفروض الانسان لما بيكبر بالسن والشهرة بيكون متواضع، التعالي والتكبر على الجمهور اللي عملك اخرته وحشة جدًا".



عمرو دياب يحرر محضرًا ضد الشاب المصفوع

قال عمرو دياب في تحقيقات النيابة العامة، إنه أثناء إحيائه لحفل زفاف داخل فندق بالقاهرة الجديدة فوجئ بشخص يقوم بجذبه وقرصه، مما تسبب في عدم تركيزه أثناء إحياء الحفل وأزعجه، لذلك قام برد الاعتداء والتعدي عليه وصفعه على وجهه لإبعاده عنه.

وتابع "عمرو دياب" أقواله في التحقيقات، أنه على الفور ترك حفل الزفاف وقام بإخطار المحامي الخاص به لتحرير محضر ضد الشخص لإيذائه معنويًا وبدنيًا والتشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي.

الشاب المصفوع يرفع دعوى قضائية ضد عمرو دياب

قال "سعد أسامة" في تحقيقات النيابة العامة، إنه تم التعدي عليه من قبل المشكو في حقه "عمرو دياب" عندما قام بصفعه على وجهه بالقلم أمام حشد كبير من الناس، وأمام كاميرات التصوير التلفزيوني وشاشات العرض والجمهور الحاضرين، مما جعل ملايين الناس تشهد هذا الاعتداء بالصفع على وجهه مباشرة بعدما تناقلته وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك بعد انتشاره على وسائل التواصل الاجتماعي مثل النار في الهشيم.

وتابع "سعد أسامة"، أن الواقعة عُرفت بـ "قلم عمرو دياب"، مما أصابه من الضرر النفسي والمادي والأدبي الذي عانى منه وقتها وما زال يعاني منه حتى الآن في احتكاكه بالمجتمع. وعانى وقتها من اكتئاب مفرط وعدم رغبة في العمل بسبب التنمر الذي يتعرض له والاحتقار الذي يلحظه في أعين الناس، وخاصة من عائلته وأهل بلدته.

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