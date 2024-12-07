مهرجان البحر الأحمر.. منى زكي تتحدث عن أحمد زكي: "كان عايز يموت قدام الكاميرا"

جدة- منى الموجي:

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي عصر اليوم السبت ضمن برنامج تكريم النجمة منى زكي في دورته الرابعة، جلسة حوارية جمعتها بجمهورها وشهدت تواجد عدد كبير من نجوم الفن.

كشفت منى عن ذكرياتها مع فيلم "حليم" ووقوفها أمام النجم الكبير الراحل أحمد زكي، مشيرة إلى أنها سألت عن سبب اختيارها للمشاركة في هذا الفيلم، وأجابها أحمد زكي، قائلا "عملتي بنتي مرة ومرة مراتي عايزين نعمل علاقتنا الحقيقية معجبة بتحيي نجم".

وعن الفيلم قالت متأثرة "تجربة قاسية المرض وحش وهو عايز كان يموت قدام الكاميرا".

منى زكي تم تكريمها مساء يوم الخميس الماضي في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بحضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وبينهم: زوجها أحمد حلمي، إيميلي بلانت، ويل سميث، كارينا كابور، كاثرين زيتا جونز، يسرا، إلهام شاهين.