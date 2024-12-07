مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. منى زكي تحكي عن مشوارها: يسري نصر الله نقطة تحول

جدة- منى الموجي:

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي عصر اليوم السبت ضمن برنامج تكريم النجمة منى زكي في دورته الرابعة، جلسة حوارية جمعتها بجمهورها وشهدت تواجد عدد كبير من نجوم الفن.

تحدثت منى عن مشوارها الفني، ووقت أمام أهم المحطات في حياتها والأفلام التي شاركت في بطولتها، وعن بدايتها قالت "بدأت فيلم (القتل اللذيذ) مع المخرج شريف عرفة، كنت قلقانة وكان فيه احترافية غير عادية ودقة متناهية".

وأضافت "كل الأساتذة الذين تعاونت معهم كان يجمعهم شيء مشترك هو شغف والتزام مش عادي"، وأشارت إلى أن المخرج يسري نصر الله كان بمثابة نقطة تحول لتخرج من الطفولة والتعامل معها على أنها "كيوت"، حسب تعبيرها، ووقتها كان عمرها حوالي ٣٠ سنة.

منى زكي تم تكريمها مساء يوم الخميس الماضي في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بحضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وبينهم: زوجها النجم أحمد حلمي، إيميلي بلانت، ويل سميث، كارينا كابور، كاثرين زيتا جونز، يسرا، إلهام شاهين.