تامر حبيب يثير الجدل: " 8 سندوتشات فول وطعمية وبطاطس بـ700 جنيه"

ماذا قالت نادية الجندي لـ منى زكي بعد تكريمها بمهرجان البحر الأحمر؟

مهرجان البحر الأحمر.. منى زكي تتحدث عن أحمد زكي: "كان عايز يموت قدام

كتبت- نوران أسامة:

أعرب المؤلف تامر حبيب، عن غضبه بسبب أسعار سندوتشات الفول والطعمية والبطاطس بأحد المطاعم في القاهرة.

وكتب تامر حبيب، عبر حسابه على فيسبوك: "هو طبيعي أن 8 سندوتشات فول وطعمية وبطاطس يبقوا بـ ٧٠٠ جنيه؟، آه ورحمة أمي ٧٠٠ جنيه".

وانهالت عليه التعليقات من الجمهور الذي عبر عن الاستياء ووجه له النصيحة بتعيير الأماكن التي يتعامل معها، بسبب المبالغة في الأسعار التي ذكرها.

وكان تامر حبيب شارك بفيلم "مقسوم" كممثل، والعمل خاض بطولته ليلى علوي وشيرين رضا وسما إبراهيم وسارة عبدالرحمن وعمرو وهبة وآخرين.

فيمان كانت آخر أعماله في التأليف بمسلسل "لعبة النسيان" بطولة دينا الشربيني وأحمد داود وأحمد صفوت وإنجي المقدم وعلي قاسم ومحمود قابيل، وآخرين ومن إخراج أحمد شفيق.