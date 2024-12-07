ماذا قالت نادية الجندي لـ منى زكي بعد تكريمها بمهرجان البحر الأحمر؟

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، رسالة للفنانة منى زكي بعد تكريمها بحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت نادية، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف مبروك لصديقتي وحبيبتي الفنانة منى زكي على تكريمك

في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، تستحقيها بكل جدارة فنانة موهوبة وملتزمة.. بحبك أوي وبتمنالك النجاح في كل أعمالك القادمة".

وردت منى زكي على رسالتها، قائلة: "نجمة الجماهير.. بحبك أوي".

وكان حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، والذي أقيم مساء الخميس في جدة، شهد حضور عدد كبير من أبرز وألمع النجوم وصناع السينما حول العالم، كما تم خلاله تكريم النجمة منى زكي.

وكان من أبرز حضور حفل الافتتاح حسن الرداد، إيمي سمير غانم، بشرى، أمينة خليل، أروى جودة، أمير المصري، طه دسوقي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، نادية الجندي، المخرج أبو بكر شوقي، أحمد حلمي، منى زكي، المخرج محمد سامي، مي عمر، النجم العالمي مايكل دوجلاس وزوجته النجمة كاثرين زيتا جونز، الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، النجم ويل سميث، النجمة ميشيل يوه، النجم فين ديزل، يسرا، ياسمين صبري، كارينا كابور، عامر خان.

ويحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.

يذكر أن، مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، يقام في الفترة من 5- 14 ديسمبر 2024.

View this post on Instagram A post shared by نادية الجندي Nadia Elgendy (@nadiaalgindi)

اقرأ أيضا:

مدحت العدل عن تكريم عبلة كامل: "لو تسمح لنا نعملها 10 حفلات تكريم"