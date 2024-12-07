بالصور.. كزبرة ونور النبوي يحتفلان بعرض "الحريفة 2" بالسعودية

كتبت- نوران أسامة:

احتفل صناع فيلم "الحريفة 2" بعرضه الخاص في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وظهر في الصور التي تم التقاطها بالعرض الخاص للفيلم بالسعودية الفنان نور النبوي والفنان كزبرة.

وكان قد أقيم عرض خاص آخر في القاهرة لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا" في سينما مول مصر.

تدور أحداث فيلم "الحريفة 2 الريمونتادا" حول ماجد الذي يخوض مع زملائه المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، وتشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة.

فيلم "الحريفة ٢" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة فيتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

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