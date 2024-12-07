من هي هبة طوجي مغنية الحفل العالمي لافتتاح كاتدرائية نوتردام بفرنسا؟

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كتب - هاني صابر:

تحيي الفنانة هبة طوجي، اليوم السبت 7 ديسمبر، الحفل العالمي الخاص بإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد تعرضها للحريق في 15 أبريل 2019، ويحضر الحفل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وشخصيات عالمية ورؤساء دول وملوك.

ونستعرض لكم معلومات عن هبة طوجي في السطور التالية:

- مغنية وممثلة ومخرجة لبنانية.

- من مواليد 10 ديسمبر 1987.

- بدأت مسيرتها الفنية والمهنية مع المخرج أسامة الرحباني في يوليو 2011 ولعبت بطولة مسرحية "دون كيشوت.

- في عام 2015، فاجأت الجمهوربمشاركتها في النسخة الفرنسية من برنامج "ذا فويس: أحلى صوت" وأبهرت لجنة التحكيم من خلال مزجها بين العربية والفرنسية بصوت قوي لتنضم لفريق ميكا.

- في عام 2016 شاركت مع شركة والت ديزني في أداء أغنية البداية لمسلسل "إلينا من آفالور" من إخراج أسامة الرحباني.

- في 2017 أعادت هبة طوجي تسجيل أغنية "زمني" من مسلسل "إلينا من آفالور" لتضمها لألبومها.

- تعلمت الموسيقى منذ الصغر بمدرسة أثيني دي بيروت، لتحصل بعد ذلك على شهادة البكالوريوس عن إجادتها اللغة الفرنسية.

- من عام 2002 لـ 2007 درست الغناء في أيكول دي أرت غسان يمني لتذهب بعدها لجامعة القديس يوسف بيروت وتخصصت في الصوتيات والسينما وحصدت شهادة البكالوريوس عام 2010.

- ومن عام 2007 حتى وقتنا الحالي طورت طرق غنائها مع المنتج أسامة الرحباني، وأخذت أيضا دروسًا في الغناء مع المدرب وديع أبي رعد وأخذت دروسًا خاصة في غناء الأوبرا مع جاليينا خالديفا.

- في 2018 أحيت حفلها الأول بمصر، وغنت أولى أغنياتها باللهجة المصرية بعنوان "سلم على مصر".

- في ديسمبر 2018 أحيت هبة طوجي حفلة غنائية نسائية في مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة السعودية الرياض، لتصبح أول فنانة عربية تحيي حفل غنائي في السعودية.

- تزوجت في 2020 عازف البوق اللبناني المقيم في فرنسا إبراهيم معلوف، ولديهما ابن وابنة.

- عن حلمها منذ الصغر، قالت هبة طوجي ببرنامج "بودكاست مع نايلة": "إلى اليوم أرى نفسي وأنا صغيرة في غرفتي بلبنان أمام التلفاز، وقد حفظت المسرحية من بدايتها إلى نهايتها، وفي رأسي أنني يوما ما سأؤدي دور (إزميرالدا) على المسرح".

- عن شعورها بالوقوف على المسرح، أضافت: "أشعر بأنها لحظات تمر بسرعة، وأشعر بالحزن عند انقضائها، لأنها لحظات حلمتُ بها واستعديت لها لسنوات طويلة، لتنتهي في غضون ثلاث دقائق وتصبح ذكرى".