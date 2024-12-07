بعد تصريحاته الأخيرة.. محمد رمضان يرد على حقيقة خلافه مع كزبرة

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كتبت- نوران أسامة:

رد الفنان محمد رمضان، على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الفنان أحمد بحر الشهير بـ"كزبرة" تجاهه.

وبشأن حقيقة الخلاف بينهما رد "رمضان" على تصريحات "كزبرة" خلال حضوره أحد المؤتمرات بطريقة ساخرة، قائلا: "إحنا في مكتبة محترمة، إحنا مش في محل عطارة هنا".

وكان كزبرة قال في تصريحات سابقة على هامش حضوره العرض الخاص لفيلم "الحريفة 2" حول خلافه مع رمضان: "حبيبي لو زعلان البحر هناك مليان"، وهو ما دفع محمد رمضان للرد عليه.

يذكر أن، محمد رمضان طرح مؤخرا أغنية "برج الثور"عبر قناته على "يوتيوب".

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